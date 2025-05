Intreccio Conte-Juve mercato da 200 milioni | non solo Allegri per il Napoli

Antonio Conte al centro delle attenzioni, non solo per il duello Scudetto con il Napoli, ma anche per il suo futuro. Con un mercato da 200 milioni, il tecnico italiano naviga tra successi e ambizioni, mentre la Juventus resta pronta a bussare. Tra sogni di scudetto e incognite, il suo destino è ancora tutto da scrivere.

Antonio Conte catalizza l’attenzione e non solo per la corsa scudetto: futuro in bilico al Napoli, c’è sempre la corte della Juventus Tra scudetto e futuro. Ad Antonio Conte manca l’ultimo passo per conquistare lo scudetto con il Napoli e intanto non si placano i rumors su un addio agli azzurri al termine del campionato. Antonio Conte (LaPresse) – Calciomercato.it Il tecnico salentino è sulla bocca di tutti e in Serie A intriga Milan e soprattutto Juventus, pronta a riportarlo a Torino per tornare al vertice e lottare per il titolo. 🔗Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Intreccio Conte-Juve, mercato da 200 milioni: non solo Allegri per il Napoli

Real Madrid, dopo Huijsen c’è Mastantuono: contratti tra le parti. L’intreccio di mercato con Nico Paz | Primapagina

Il Real Madrid continua a muovere le sue pedine sul mercato: dopo l'arrivo di Huijsen, si aggiunge Mastantuono, con contratti già stipulati tra le parti.

Real Madrid, dopo Huijsen c’è Mastantuono: contratti tra le parti. L’intreccio di mercato con Nico Paz

Il Real Madrid è in fermento per la prossima sessione estiva di calciomercato. Dopo aver concluso l'acquisto di Dean Huijsen, è ora la volta di Mastantuono.

Napoli, 200 milioni sul mercato: da De Bruyne a Jonathan David, la rivoluzione è partita

Il Napoli si appresta a vivere una nuova stagione da protagonista, con un budget imponente di 200 milioni di euro destinato al mercato.

Lo riporta calciomercato.it: Non si placano le voci su Antonio Conte: il tecnico corteggiato dalla Juventus, le ultime sul futuro al Napoli ...

Inter-Napoli, intreccio di mercato: coinvolti Frattesi-Raspadori, le cifre. E se Conte…

fcinter1908.it scrive: Inter e Napoli si affrontano per lo scudetto, ma sullo sfondo prende forma anche un possibile intreccio di mercato. Davide Frattesi, centrocampista dell’Inter, potrebbe lasciare il club in estate. Il ...

Mercato Juventus, Giuntoli punta l’esterno della Premier League: intreccio con Cambiaso

Riporta spazioj.it: Cristiano Giuntoli punta l’esterno della Premier League per rinforzare le fasce della Juventus: intreccio con Andrea Cambiaso. A tre giorni dalla delicata trasferta contro il Parma, la Juventus ...