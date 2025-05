Interrogazioni come processi o palestra di vita? Su Facebook è scontro generazionale tra chi teme la scomparsa delle prove orali e chi chiede una didattica più moderna e inclusiva | La scuola non è un videogame!

Le interrogazioni e la valutazione orale continuano a dividersi tra tradizione e innovazione. Nel 2025, un dibattito acceso su Facebook, promosso da Nicoletta, docente, ha acceso le polemiche: alcuni temono la scomparsa delle prove orali, altri chiedono metodi più moderni e inclusivi. La scuola non è un videogame: serve dialogo e riflessione per evolversi.

Interrogazioni e valutazione orale continuano a essere al centro del confronto nel mondo della scuola. Nel 2025, la discussione si è riaccesa grazie a una riflessione pubblicata su Facebook da Nicoletta, docente, che ha sollevato dubbi sull’attualità di questa pratica: “Ma davvero oggi siamo qui a fare interrogazioni come se fossimo nel 1890?”. L'articolo “Interrogazioni come processi o palestra di vita?” Su Facebook è scontro generazionale tra chi teme la scomparsa delle prove orali e chi chiede una didattica più moderna e inclusiva: “La scuola non è un videogame!” . 🔗Leggi su Orizzontescuola.it

