Inter Napoli-Cagliari | tifosi rossoblu a caccia di vendetta

Venerdì 23 maggio si decide lo Scudetto: Napoli-Cagliari e Inter a Como. I tifosi rossoblù, con la salvezza aritmetica già conquistata, sono a caccia di rivincita e vendetta contro i partenopei, pronti a blindare la stagione. Un match scottante che infiamma gli animi e potrebbe decidere le sorti del campionato, tra tensione e passione alle stelle.

Venerdì 23 maggio si decide lo Scudetto. Mentre l'Inter sarà impegnata al Sinigallia di Como, il Napoli ospiterà il Cagliari in un gremito Maradona. L'aritmetica salvezza conquistata dai rossoblu nell'ultimo turno di campionato però, non sarà un fattore da considerare positivo per i partenopei. Infatti nonostante la squadra di Davide

Napoli-Cagliari, si va verso l’apertura del settore ospiti ai tifosi azzurri

Segnala internapoli.it: Il prezzo per accedere al settore ospiti, raggiungibile attraverso il Gate 26, è di 40 euro, esclusi eventuali costi di prevendita e commissioni. I tagliandi sono acquistabili esclusivamente online, ...

Napoli-Cagliari, le ultime notizie di oggi: si va verso l'ok a settore ospiti per i napoletani

ilmattino.it scrive: A differenza di due anni fa, quando la città si tinse d'azzurro molti mesi prima della vittoria del campionato, questa volta la scaramanzia la fa da padrona. Infatti, le strade di Napoli non sono ...

Napoli, lo scudetto passa dagli ex Caprile, Luperto e Gaetano: le accuse dei tifosi dell’Inter e la scelta di Nicola sul portiere

Come scrive sport.virgilio.it: Il Napoli si gioca lo scudetto contro il Cagliari degli ex Caprile, Luperto, Gaetano e Pavoletti: i sospetti dei tifosi dell'Inter e le scelte di Nicola.