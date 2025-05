Intascava una mazzetta dopo una cena | arrestato il sindaco di Sorrento Massimo Coppola

Il sindaco di Sorrento, Massimo Coppola, è stato Arrestato dalla Guardia di Finanza il 21 maggio 2025, sospettato di aver intascato una mazzetta durante una cena. La Procura di Torre Annunziata, guidata dal procuratore Nunzio Fragliasso, lo contesta di reati contro la pubblica amministrazione. L’indagine emerge in un momento delicato per il primo cittadino.

Sorrento, 21 maggio 2025 – La Guardia di Finanza ha arrestato il sindaco di Sorrento, Massimo Coppola: secondo quanto si apprende la Procura di Torre Annunziata, coordinata dal procuratore Nunzio Fragliasso, contesta al primo cittadino reati contro la pubblica amministrazione. Il primo cittadino è un avvocato, 48 anni. Alle ultime elezioni del 2020 è stato eletto con un cartello di liste civiche. Il sindaco di Sorrento Massimo Coppola è stato bloccato ieri sera dai finanzieri della compagnia di Massa Lubrense mentre intascava una mazzetta, nel corso di una cena a cui ha preso parte dopo un evento sportivo. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Intascava una mazzetta dopo una cena: arrestato il sindaco di Sorrento, Massimo Coppola

