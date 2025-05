Infortunio Koopmeiners | l’olandese recupera per l’ultima di campionato? Si decide tutto tra venerdì e sabato | cosa filtra

L'infortunio di Koopmeiners tiene banco in casa Ajax, con l’olandese che, secondo le ultime indiscrezioni, potrebbe recuperare in tempo per l’ultima giornata di campionato a Venezia. La decisione finale si attende tra venerdì e sabato, mentre la Juventus punta a chiudere la stagione con una vittoria in casa del Venezia, fondamentale per i propri obiettivi.

Infortunio Koopmeiners: l'olandese recupera per l'ultima di campionato a Venezia? Si decide tutto tra venerdì e sabato: cosa filtra sul centrocampista. Domenica sera la Juve concluderà il proprio campionato in casa del Venezia. Ai bianconeri serve una vittoria per centrare la qualificazione Champions senza pensare a cosa faranno Roma e Lazio. Se per McKennie c'è fiducia nonostante il problema rimediato contro l'Udinese, per Koopmeiners la situazione è molto più incerta e delicata: è corsa contro il tempo, con Tudor che deciderà tra venerdì e sabato se convocarlo almeno per la panchina.

