Infermiere aggredito Gottardi | Lavoratori attendono risposte concrete

Nuova aggressione al pronto soccorso di Borgo Trento, coinvolgendo un infermiere. Dopo l'episodio di febbraio, che aveva suscitato proteste e azioni da parte di Aoui, anche questa volta i lavoratori attendono risposte concrete per garantire sicurezza e rispetto agli operatori sanitari, vittime quotidiane di violenze in un contesto già critico.

Nuova aggressione al pronto soccorso dell'ospedale di Borgo Trento. Dopo l'episodio del febbraio scorso, a cui seguirono nette prese di posizione ed iniziative da parte di Aoui, un altro caso di violenza ha visto come vittima un operatore sanitario. Nella notte tra domenica 18 e lunedì 19 maggio. 🔗Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - Infermiere aggredito, Gottardi: «Lavoratori attendono risposte concrete»

Approfondisci con questi articoli

Verificatore Sita Sud aggredito alla stazione di Salerno: i sindacati chiedono più sicurezza per i lavoratori del TPL

Nella mattinata di domenica 11 maggio, un operatore del trasporto pubblico locale è stato vittima di un episodio di violenza presso la stazione ferroviaria di Salerno.

La storia di Salvatore Carnevale e la sua lotta per i diritti dei lavoratori al centro di una pièce teatrale

Arezzo, 13 maggio 2025 – A settant'anni dall'assassinio di Salvatore Carnevale, simbolo delle lotte per i diritti dei lavoratori, la pièce teatrale "Non era santo ma i miracoli faceva – Salvatore Carnevale" rivive le sue battaglie.

“La stretta di Londra contro i giovani lavoratori stranieri? Ridicola. Ci sono già 134mila posti di lavoro vacanti, sarà dura colmarli”: parla chef Giorgio Locatelli

La recente stretta del governo britannico sui giovani lavoratori stranieri ha sollevato polemiche, in particolare da chef Giorgio Locatelli.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Infermiera aggredita da un paziente nell'ospedale di Tarquinia, la denuncia della Fp Cisl: "Più tutele per i sanitari"

Riporta msn.com: Aggredita all’ospedale di Tarquinia da un paziente, l’infermiera ha sporto denuncia. A rendere noto l’accaduto è la Fp Cisl di Viterbo che, per bocca della reggente ...

Napoli. Infermiere aggredito al Cardarelli dal marito di una paziente per un materasso

Scrive quotidianosanita.it: Cardarelli” un infermiere, durante l’espletamento del turno di lavoro, è stato brutalmente aggredito dal marito di una paziente che ha colpito il camice bianco con un casco provocandogli ...

Ancora un infermiere aggredito dal figlio di un paziente in Puglia

Riporta quotidianodipuglia.it: Infermiere aggredito dal figlio di un paziente: è accaduto all'ospedale Di Venere di Bari lo scorso 29 aprile. L'uomo, un 31enne, ha raccontato che all'alba il figlio di un paziente ha iniziato a ...