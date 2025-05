Incontro cruciale a Roma | il futuro dell' Ancona in bilico tra investimenti e crisi

Oggi a Roma si svolge un incontro cruciale tra Massimiliano Polci, Andrea Manciola e Alessandro Di Paolo, che potrebbe segnare il futuro dell’Ancona. Tra investimenti e crisi, si decidono le sorti del club, mentre l'interesse dell'imprenditore ex proprietario dell’Ostiamare si confronta con le esigenze di una situazione complessa. Un momento decisivo per il destino del team dorico.

E’ il giorno dell’incontro a Roma tra Massimiliano Polci, Andrea Manciola e Alessandro Di Paolo. Quello che potrebbe decidere il futuro dell’ Ancona. L’interesse dell’imprenditore che fino allo scorso mese di gennaio possedeva con la sua famiglia l’Ostiamare è concreto, nel corso dei mesi i confronti con la sponda dorica guidata dal socio Polci sono stati diversi e il quarantacinquenne romano ha ripetutamente dichiarato ai suoi interlocutori di essere pronto a subentrare nell’Ancona al socio che ne ha il controllo, e cioè Stefano Marconi. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Incontro cruciale a Roma: il futuro dell'Ancona in bilico tra investimenti e crisi

