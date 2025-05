Incidente nella notte a Ravello | gravemente ferito un giovane chef

Nella notte a Ravello, un giovane chef di 23 anni originario di Nocera Inferiore ha avuto un grave incidente. Per cause da accertare, si è schiantato con il suo scooter contro un cassone per materiali edili in zona Porta Donica, riportando un trauma cranico. Le sue condizioni sono apparse subito serie, richiedendo interventi d’emergenza.

