Incidente mortale via Cassia | chi era Francesco Terzulli lo psicologo morto alla guida del suo scooter

Il 20 maggio, in via Cassia bis a Roma, si è verificato un tragico incidente mortale che ha coinvolto Francesco Terzulli, 55 anni, psicologo noto nella zona Parioli. La sua morte sconvolge la comunità, lasciando dietro di sé un grave dolore. Ecco chi era e cosa si sa sulla tragedia che ha colpito la vita di questa stimata figura.

La vittima del sinistro mortale avvenuto ieri 20 maggio in via Cassia bis si chiamava Francesco Terzulli. L'uomo aveva 55 anni e lavorava come psicologo nella zona Parioli di Roma. 🔗Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Incidente mortale via Cassia: chi era Francesco Terzulli, lo psicologo morto alla guida del suo scooter

