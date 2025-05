Incidente mortale sulla Cassia Bis | muore 55enne cadendo dallo scooter

Nella tarda mattinata di ieri, sulla Cassia Bis a Roma, si è verificato un incidente mortale: un uomo di 55 anni è deceduto dopo essere caduto dallo scooter e aver subito un violento impatto. La tragedia si è consumata nella zona La Giustiniana, generando dolore e preoccupazione tra residenti e forze dell’ordine, che stanno indagando sulle cause dell’incidente.

Un tragico incidente si è verificato nella tarda mattinata di ieri, martedì 20 maggio, lungo via Cassia Veientana, all’altezza della zona La Giustiniana, nel quadrante nord di Roma. A perdere la vita è stato un uomo di 55 anni, rimasto vittima di un violento impatto dopo aver perso il controllo del suo scooter. Scooterista perde il controllo e muore sull’asfalto Secondo una prima ricostruzione, il sinistro è avvenuto intorno alle 13.30. La vittima stava percorrendo via Cassia Bis in direzione di Viterbo, a bordo del suo Piaggio Liberty, quando improvvisamente – per cause ancora da chiarire – ha perso il controllo del mezzo. 🔗Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Incidente mortale sulla Cassia Bis: muore 55enne cadendo dallo scooter

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Incidente sulla Cassia bis: perde il controllo dello scooter, morto 55enne

Tragedia sulla Cassia bis: un uomo di 55 anni ha perso la vita dopo aver perso il controllo del suo scooter, in un incidente avvenuto intorno alle 13,30 di martedì 20 maggio in via Cassia Veientana.

Roma, tragico incidente sulla Cassia bis: muore 55enne in scooter

Tragico incidente sulla Cassia bis a Roma: un 55enne in scooter ha perso la vita oggi, 20 maggio, intorno alle 13:30, all’altezza di via della Giustiniana, in direzione Viterbo.

Grave incidente stradale sulla Cassia Bis, morto uno 55enne caduto dallo scooter

Un grave incidente si è verificato oggi sulla via Cassia Bis, vicino alla Giustiniana, provocando la morte di un uomo di 55 anni, che è caduto dallo scooter.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Incidente mortale via Cassia: chi era Francesco Terzulli, lo psicologo morto alla guida del suo scooter

Scrive fanpage.it: La vittima del sinistro mortale avvenuto ieri 20 maggio in via Cassia bis si chiamava Francesco Terzulli. L’uomo aveva 55 anni e lavorava come psicologo nella zona Parioli di Roma.

Incidente mortale sulla Cassia bis: muore lo psicologo Francesco Terzulli, ipotesi dosso fatale

Segnala msn.com: E’ Francesco Terzulli, psicologo 55enne con studio nel quartiere Parioli la vittima del tragico incidente avvenuto ieri sulla via Cassia bis, in direzione Viterbo. Stava facendo rientro a casa in sell ...

Roma, incidente in scooter sulla Cassia bis: muore Francesco Terzulli, psicologo dei Parioli. Aveva 55 anni

Scrive ilmessaggero.it: Ha perso il controllo dello scooter ed è stato sbalzato per diversi metri prima di schiantarsi a terra. Non c'è stato nulla da fare per Francesco Terzulli, 55enne nato a Bari ...