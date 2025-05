Incidente mortale a Milano | giovane libico su scooter senza patente muore dopo caduta

Questa mattina prima dell'alba a Milano si è verificato un tragico incidente: un giovane libico su scooter senza patente, inseguito dalla polizia, ha perso il controllo e caduto gravemente ferito. Trasportato in codice rosso alla Clinica Humanitas di Rozzano, la tragica vicenda si è conclusa con la sua morte. Un episodio che solleva ancora una volta temi di sicurezza e legalità in città.

Vede una pattuglia della polizia, e a bordo di una moto cambia direzione. Seguito dagli agenti cade, sembrerebbe da solo, e resta gravemente ferito. E' avvenuto questa mattina prima dell'alba a Milano. Il ragazzo è stato trasportato alla Clinica Humanitas di Rozzano (Milano) dal 118 in codice rosso, dove poi è deceduto. I parenti, secondo le prime informazioni, appresa la notizia, si sono recati in ospedale, dove si sarebbero registrate delle tensioni. Sul posto polizia e carabinieri. Il giovane deceduto è un 21enne di origine libica che si trovava su uno scooter. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Incidente mortale a Milano: giovane libico su scooter senza patente muore dopo caduta

Argomenti simili trattati di recente

Incidente mortale tra un camion e una moto: chiusa la Statale 36 in direzione Milano

Questa mattina, alle 9, lungo la Statale 36 a Cesana Brianza, si è verificato un grave incidente mortale tra un camion e una moto, provocando la chiusura temporanea della strada in direzione Milano.

Milano, incidente mortale in via Marco D'Agrate: i rilievi

Nella notte di mercoledì 21 maggio, alle 3 di mattina, un grave incidente a Milano in via Marco d'Agre.

Bimbo di 3 anni cade dal balcone a Milano, l’incidente mentre i genitori erano in casa: «Fuori pericolo». Come sta

Un grave incidente si è verificato a Milano, dove un bambino di tre anni è caduto dal balcone della sua abitazione.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Incidente mortale a Milano: giovane libico su scooter senza patente muore dopo caduta

Scrive quotidiano.net: Un 21enne libico muore in un incidente a Milano dopo una caduta dallo scooter. Tensioni in ospedale tra parenti e forze dell'ordine.

Tragedia a Milano: giovane perde la vita in un incidente in scooter

Segnala notizie.it: Nella notte tra sabato e domenica, un ragazzo di 21 anni ha perso la vita a Milano in un incidente stradale avvenuto mentre tentava di sfuggire a una pattuglia della polizia. L’episodio si è verificat ...

Tragedia a Milano: morto in fuga in moto da polizia, scoppia la rivolta dei parenti

Segnala informazione.it: Milano, incidente mortale in via Marco D'Agrate: i rilievi Un 21enne è morto in sella a una moto schiantandosi contro un palo del semaforo intorno alle 3 di notte di mercoledì 21… Leggi ...