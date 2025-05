Inaugurata la mostra Digital Cosmati@Galleria | arte scienza e tecnologia in dialogo a Palazzo Dogana

Inaugurata ieri a Palazzo Dogana, Digital Cosmati@Galleria, promossa dall’Università di Foggia, unisce arte, scienza e tecnologia in un dialogo innovativo. La mostra, aperta fino al 18 luglio 2025, offre un’esperienza immersiva che mette in risalto l’incontro tra tradizione e modernità, valorizzando il patrimonio artistico dei Cosmati attraverso strumenti digitali e innovativi.

È stata inaugurata ieri pomeriggio, martedì 19 maggio, a Palazzo Dogana, la mostra Digital Cosmati@Galleria, promossa dal Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università di Foggia. Sarà visitabile fino al 18 luglio 2025 e propone un'esperienza che unisce arte, tecnologia e scienza in una visione.

A Palazzo Dogana c'è la mostra ‘Digital Cosmati@Galleria’

Dal 20 maggio al 18 luglio, Palazzo Dogana ospiterà la mostra ‘Digital Cosmati@Galleria’, promossa dal Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Foggia.

Roma. Inaugurata nella Sala della Pace di Palazzo Valentini la mostra di pittura “Interior-Exterior” dell’artista frusinate Cesare Pigliacelli

Nella suggestiva cornice della Sala della Pace di Palazzo Valentini a Roma, si è inaugurata lunedì 5 maggio la mostra personale “Interior-Exterior” dell’artista frusinate Cesare Pigliacelli.

Mondiale per Club, inaugurata nel quartier generale della FIFA una mostra: tutte le 32 squadre in mostra

È stata inaugurata presso il quartier generale della FIFA a Zurigo una mostra dedicata al Mondiale per Club, che presenta tutte le 32 squadre partecipanti, tra cui Inter e Juventus.

EVENTO Foggia, arte e tecnologia si incontrano: apre la mostra “Digital Cosmati@Galleria”

Segnala statoquotidiano.it: Un progetto espositivo che coniuga arte, scienza e innovazione tecnologica, offrendo un nuovo sguardo sulla tradizione artistica dei Cosmati ...

Chiavari: Inaugurata la collettiva alla Galleria Grasso

Da msn.com: Una collettiva di giovani è stata inaugurata nel tardo pomeriggio alla Galleria Grasso in piazza San Giovanni a Chiavari. Il titolo della mostra "La bellezza attraverso la luce emozionale" indica ...

Inaugurata la mostra “Immagini Umane” di Francesco Raffaelli alla Pallavicini22 Art Gallery di Ravenna foto

Come scrive ravennanotizie.it: È stata inaugurata sabato 10 maggio alla Pallavicini22 Art Gallery di Ravenna la mostra personale di Francesco Raffaelli, intitolata “Immagini Umane” e curata da Luca Piovaccari. Numerosi i v ...