Il Tricolore siamo noi Guai a non rispettarlo

È da troppo tempo ormai che il nostro tricolore e la nostra bandiera sono stati trasformati in simboli vergognosi, da non esporre, da non mostrare 🔗Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Il Tricolore siamo noi. Guai a non rispettarlo

Altre letture consigliate

Da Roma a Dubai per ripulire i soldi sporchi, nei guai il consulente finanziario di 'Diabolik'

Dalla capitale italiana a Dubai, un consulente finanziario legato a Diabolik ha orchestrato una rete di riciclaggio globale.

Primario, Regione: «Basta un solo singolo episodio e noi siamo pronti a intervenire»

Il primario della regione affronta con determinazione il tema della denuncia di episodi di ingiustizia.

Il cantante maremmano è stato accolto da una marea di fan, tra applausi e bandierine tricolore.

Il giovane cantautore maremmano Lucio Corsi ha dato il via all'Eurovision Song Contest 2025 con un'arrivo trionfale a Basilea.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Il Tricolore siamo noi. Guai a non rispettarlo

Riporta ilgiornale.it: È da troppo tempo ormai che il nostro tricolore e la nostra bandiera sono stati trasformati in simboli vergognosi, da non esporre, da non mostrare ...

Meloni sul Tricolore a Merano: «Non è un ornamento ma il simbolo dell’unità»

Scrive corriere.it: «Il Tricolore non è un ornamento. È il simbolo vivo dell’unità nazionale, della nostra storia e dei valori fondanti della Repubblica». Senza un attacco diretto alla protagonista ma con un richiamo ine ...

Caso Zeller, interviene Meloni: «Il Tricolore non è un ornamento ma simbolo di unità nazionale»

altoadige.it scrive: ROMA. "Il Tricolore non è un ornamento. È il simbolo vivo dell'unità nazionale, della nostra storia e dei valori fondanti della Repubblica. Porta con sé il sacrificio di chi ha costruito la nostra lib ...