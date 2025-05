Il Tottenham vince l' Europa League Johnson-gol contro il ManUtd

Il Tottenham torna a vincere un trofeo europeo dopo 41 anni, trionfando in Europa League. Una vittoria emozionante, culminata con un gol decisivo di Johnson nel primo tempo, che ha portato i Spurs a sollevare il trofeo e a riportare entusiasmo tra i loro tifosi, dopo quasi due decenni di attesa e successi meno recenti.

BILBAO (SPAGNA) (ITALPRESS) – A 41 anni di distanza dall'ultimo trofeo europeo vinto e a 17 dall'ultima coppa sollevata nella propria storia, il Tottenham torna a far gioire i propri tifosi alzando al cielo l'Europa League. E' una rete di Johnson nel primo tempo, con una deviazione decisiva di Shaw, a portare il titolo alla formazione guidata da Ange Postecoglou al temine della finalissima tutta inglese con il Manchester United. La prima occasione della gara arriva all'11'. Maguire rinvia male e Johnson entra in area, calciando da posizione molto defilata e trovando Onana pronto alla respinta. 🔗Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Il Tottenham vince l'Europa League, Johnson-gol contro il ManUtd

