Il prete canta Il filo rosso di Alfa durante la messa | il cantante reagisce così – Video

Durante la messa, un prete ha scelto di cantare "Il filo rosso" di Alfa tra "Osanna" e "Servo per amore" durante le comunioni dei giovani, creando un'inedita fusione tra spiritualità e cultura pop. La sua scelta originale ha suscitato reazioni, dimostrando come la musica moderna possa arricchire il momento religioso in modo coinvolgente e innovativo.

"Il filo rosso" di Alfa cantato tra un "Osanna" e un "Servo per amore". No, non è un nuovo particolare videoclip. È la scelta originale da un parroco che ha deciso, in occasione delle comunioni dei giovanissimi fedeli, di mescolare spiritualità a cultura pop. Il video, come prevedibile, è stato condiviso sui social e ha fatto rapidamente il giro del web. "Stava celebrando una comunione e il testo del brano è stato proposto per parlare di legami e connessioni umane", ha spiegato un utente evidentemente presente alla particolare cerimonia.

Durante una messa in una piccola chiesa di provincia, un sacerdote ha sorpreso i fedeli cantando ‘Il filo rosso’ di Alfa, suscitando reazioni sorprendenti.

