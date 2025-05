Il Movimento 5 stelle abbandona la regola dei due mandati Così tornano in gioco tanti big

Il Movimento 5 Stelle abbandona ufficialmente la regola dei due mandati, permettendo a molti big di rientrare in gioco. Questa decisione segna un cambiamento significativo, dopo la recente kindazione di Beppe Grillo e la Costituente di dicembre, aprendo nuove prospettive e sfide per il futuro del movimento.

Il Movimento 5 Stelle abbandona ufficialmente la regola dei due mandati. Per Beppe Grillo il cavallo di battaglia del Movimento. E cioè la norma in base a cui dopo due legislature si deve dire addio a ogni carica elettiva. Ebbene, spodestato il fondatore con la Costituente di dicembre, Giuseppe Conte cambia le carte in tavola. E lo fa con un Consiglio nazionale riunito martedì 20 maggio, in cui ha spiegato come lasciarsi alle spalle la regola, cambiando il Codice etico con il voto degli iscritti sul web. 🔗Leggi su Open.online © Open.online - Il Movimento 5 stelle abbandona la regola dei due mandati. Così tornano in gioco tanti big

