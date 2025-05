Il maltempo si abbatte sul Nord Italia | Forlì travolta da un nubifragio disagi in Piemonte e Toscana

Il maltempo intenso si abbatte sul Nord Italia, con Forlì, Piemonte e Toscana colpite da nubifragi e bombe d’acqua. Allagamenti, blackout e disagi alla circolazione coinvolgono diverse zone, con interventi di emergenza in atto. L’allerta resta alta anche in altre regioni del Centro-Nord, mentre le condizioni meteo critiche continuano a creare difficoltà e problemi per cittadini e servizi.

Nubifragi e bombe d’acqua hanno colpito nelle ultime ore Forlì, l’Alessandrino e l’Isola d’Elba, causando allagamenti, blackout, disagi alla circolazione e treni soppressi. Interventi d’emergenza in diverse zone. Allerta alta anche in altre regioni del Centro-Nord. 🔗Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Il maltempo si abbatte sul Nord Italia: Forlì travolta da un nubifragio, disagi in Piemonte e Toscana

Scopri altri approfondimenti

Meteo Italia – Martedì 20 Maggio: Ritorna il maltempo al Centro-Nord, caldo al Sud

Il maltempo torna a colpire il Centro-Nord Italia il 20 maggio, con piogge e temporali causati da una perturbazione atlantica.

Maltempo, scatta l'allerta gialla in Italia. Piogge da Nord a Sud: quali sono le regioni più a rischio. Il bollettino

Il maltempo si intensifica su tutta Italia, con l’allerta gialla che interessa varie regioni. Piogge diffuse da Nord a Sud, in particolare nel centro-nord, provocano criticità e disagi.

Meteo, maltempo in arrivo sull'Italia: temporali su Calabria e Sicilia. Crollo delle temperature

Nei prossimi giorni, l'Italia sarà colpita da un intenso maltempo, con temporali previsti su Calabria e Sicilia e un significativo crollo delle temperature.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Maltempo, scatta l'allerta gialla in Italia. Piogge da Nord a Sud: quali sono le regioni più a rischio. Il bollettino

Scrive msn.com: Una serie di nuove perturbazioni continua a stringere l'Italia nella morsa del maltempo. Oggi, 21 maggio 2025, le precipitazioni si concentrano nella zona centro settentrionale della penisola, ...

Maltempo in Italia: nuova perturbazione colpisce il Centro-Nord, allerta gialla in quattro regioni

Segnala informazione.it: Una nuova perturbazione, la sesta di maggio, sta interessando il Centro-Nord e la Sardegna , con precipitazioni che si estenderanno progressivamente anche a parte del Sud. Il peggioramento è caratteri ...

Maltempo: tornano rovesci e temporali al Centro-Nord, allerta gialla in 6 regioni. Stop primavera

Scrive msn.com: Cambia il tempo sull'Italia, è già allerta per un'area di bassa pressione di origine atlantica in arrivo in giornata sul paese. Rovesci di forte intensità e precipitazioni sparse. Che tempo farà ...