Il figlio di una nota attrice ed ex naufraga bocciato ai provini per L’Isola dei Famosi

Il figlio di una celebre attrice ed ex naufraga è stato bocciato ai provini per l'Isola dei Famosi. Nonostante le aspettative, non ha convinto i giudici di fronte alle telecamere, cancellando così il suo sogno di sbarcare nel famoso reality. La notizia sta facendo discutere, aprendo una riflessione sulle selezioni e le attese nel mondo dello spettacolo.

Il figlio prende una nota, la mamma colpisce con un pugno in faccia il preside del Bergese

In un episodio sorprendete che mette in luce le tensioni e le fragilità sociali, un preside di un istituto alberghiero viene colpito al volto dalla madre di uno studente, creando un clima di indignazione e preoccupazione.

Genova, il figlio prende una nota a scuola, mamma va dal preside e lo manda all'ospedale con un pugno

A Genova, una visita al preside si trasforma in un episodio di violenza. La madre di uno studente, infuriata per una nota scolastica, aggredisce il dirigente dell'istituto alberghiero Bergese, colpendolo e provocandone il ricovero per trauma cranico.

Madre e figlio disabile sfrattati ed estromessi dalla graduatoria Aler: “Pronta ad occupare una casa”

Raffaella Colucci, madre single di 38 anni con un figlio disabile, si trova di fronte a una situazione disperata: sfrattata e estromessa dalla graduatoria ALER, è pronta a occupare una nuova casa.

