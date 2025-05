Il femminicidio di Celeste che si poteva evitare | gli ultimi 36 minuti di vita e le immagini choc dell' accaduto

Il femminicidio di Celeste Palmieri, avvenuto il 18 ottobre 2024, avrebbe potuto essere evitato. Alice Martinelli de 'Le Iene' ha evidenziato il fallimento dei braccialetti elettronici anti-stalking, evidenziando come i 36 minuti finali siano stati tragicamente fatali e mostrando immagini sconvolgenti dell’accaduto. Un episodio che solleva importanti questioni sulla sicurezza delle donne e sull’efficacia delle misure di prevenzione.

Malfunzionamento dei braccialetti elettronici anti-stalking: Alice Martinelli de 'Le Iene' - intervistata sull'argomento da Foggiatoday - nella puntata del 20 maggio del programma di Italia 1, ha raccontato il femminicidio di Celeste Palmieri avvenuto la mattina del 18 ottobre 2024 nel. 🔗Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Il femminicidio di Celeste che si poteva evitare: gli ultimi 36 minuti di vita e le immagini choc dell'accaduto

