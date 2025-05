Il Disney Punk Rock dei Joanna alla sesta edizione del Primavalle in Festa

Il Disney punk rock dei Joanna conquista la sesta edizione di Primavalle in Festa. Dopo il successo del nuovo album “DISNEY PUNK IS NOT DEAD, Vol.1”, applaudito da critica e pubblico, la band prosegue il tour 2025. Sabato 24 maggio saranno ospiti speciali nello storico quartiere di Roma, in Via dei Monti di Primavalle 3, pronti a regalare un’indimenticabile serata all’insegna dell’energia e della musica.

