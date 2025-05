Il design multinaturalista è il punto d’incontro tra antropologia e progettazione

Il design multinaturalista unisce antropologia, architettura, arte e design, esplorando il ruolo della natura nel processo creativo. Attraverso questa prospettiva, si approfondisce come le nostre scelte progettuali influenzino il clima e la sostenibilità, sottolineando la nostra responsabilità nel modellare un mondo più consapevole e resiliente. Questo libro invita a riflettere su un futuro in cui il design abbraccia i principi della natura.

Come si intrecciano antropologia, architettura, arte e design? Quale ruolo gioca la natura nel processo creativo? E, soprattutto, in che modo il nostro modo di progettare e creare oggetti impatta sul cambiamento climatico e sulla nostra responsabilità di costruire il mondo che abitiamo? Questo libro si propone di rispondere a queste domande cruciali. Attraverso un'analisi teorica e la presentazione di proposte concrete, il volume ambisce a fondare un nuovo paradigma progettuale: una progettazione capace di superare i confini di specie e di abbracciare una visione non antropocentrica e multinaturalista.

Il design multinaturalista di Andrea Staid unisce antropologia e progettazione, ispirandosi alle piante e agli animali per rigenerare il pianeta. In un'epoca in cui l'uomo bianco e maschio non è più al centro, il dialogo sulla sostenibilità propone nuove ecologie dell'abitare e della convivenza, ponendo l'accento su un rapporto più equilibrato e rispettoso con il mondo naturale.