Il controverso fallo a Gio Simeone che potrebbe lasciare Napoli alle porte dello Scudetto

Il controverso fallo di Gio Simeone, decisione che potrebbe costare lo scudetto al Napoli, sta scatenando polemiche e discussioni animated sui social e tra gli esperti. Con i partenopei ancora in corsa per il titolo, questa decisione arbitrale potrebbe avere ripercussioni decisive, rendendo il finale di stagione ancora più incerto e appassionante.

Il 37 ° giorno della serie A ha tenuto a "esito non adatto per il cardiaco", che direbbero i classici. I Napoli disegnano (79 punti) contro Parma (0-0) e le "tabelle" di Inter (78) contro Lazio (2-2) garantiscono una fine della foto "finitura". C'è stato un momento, tuttavia, in cui il "Napoli" ha toccato lo "scudetto". Virtuale, non matematico, sì. 96 'minuto correva quando l'arbitro, Daniele Doveri, ha detto penalità a favore di Napoli Per una demolizione Nella zona di Lovik su David Neres.

L’Inter strepita per un rigore solare ma l’unico torto arbitrale (gravissimo) lo ha subito il Napoli: dov’era il fallo di Simeone?

L’Inter si sfoga per un rigore netto, ma il vero errore arbitrale ha coinvolto il Napoli: dove era il fallo di Simeone? Uno stile, un rispetto delle regole che evidenzia ancora di più la differenza tra il comportamento delle due squadre, mettendo in luce come il rispetto e l’etica siano fondamentali nel calcio.

Rocchi a Open Var con l’audio del fallo di Simeone: «sgambetta il difensore e ci cade sopra»

Durante una partita di Serie A, Rocchi a Open Var analizza un episodio con l'audio del fallo di Simeone, che sgambetta il difensore e cade sopra.

Rigore su Neres in Parma-Napoli, parla Rocchi: "Giusto toglierlo, fallo di Simeone su Circati. Revisione ottima"

Durante la 37ª giornata, Parma-Napoli ha espresso tensione e decisioni cruciali, tra cui il rigore su Neres decretato da Rocchi.