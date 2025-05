Il Comune di Baronissi ottiene per la prima volta l’accreditamento al Servizio Civile Universale

Il Comune di Baronissi ottiene per la prima volta l’accreditamento al Servizio Civile Universale, un riconoscimento ufficiale che testimonia il suo impegno verso i giovani e il servizio alla comunità. Formalizzato dal Dipartimento delle Politiche Giovanili, questo traguardo rappresenta un’opportunità per promuovere valori di solidarietà, partecipazione e crescita nel territorio.

Il Comune di Baronissi ha ottenuto l’accreditamento al Servizio Civile Universale (SCU), un importante riconoscimento istituzionale formalizzato con decreto del Dipartimento delle Politiche Giovanili e del Servizio Civile Universale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Si tratta di un risultato di grande rilievo per l’Amministrazione comunale guidata dalla Sindaca Anna Petta, che conferma la volontà e l’impegno dell’ente nel promuovere politiche attive rivolte ai giovani, finalizzate a offrire percorsi di crescita personale, formativa e professionale, nel segno dell’inclusione, dell’impegno civico e dello sviluppo sostenibile del territorio. 🔗Leggi su Zon.it © Zon.it - Il Comune di Baronissi ottiene per la prima volta l’accreditamento al Servizio Civile Universale

