Il colore dei bronzi | dalla lega ai Bronzi di Riace

Il colore dei bronzi varia dal caldo oro al verde patina, rivelando importanti informazioni sulle tecniche degli artigiani antichi. Come prima lega metallica sviluppata dalle civiltĂ , il bronzo testimonia le competenze metallurgiche e le scelte estetiche degli artisti, che influenzarono opere emblematiche come i Bronzi di Riace, riflettendo tecnologia, devozione e valori culturali delle civiltĂ che le produssero.

Qual è il colore del bronzo e cosa ci può dire sulle scelte fatte da artigiani e artisti durante la sua produzione? Sappiamo che il bronzo è la prima lega utilizzata dalle civiltĂ che nel corso della storia hanno sviluppato competenze metallurgiche. Le prime leghe non contenevano necessariamente. 🔗Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Il colore dei bronzi: dalla lega ai Bronzi di Riace

