Il casaro al giorno d' oggi | il Tg5 stregato dagli studenti di Casargo

Il CFPA Casargo conquista i riflettori del Tg5, protagonista di un ampio servizio dedicato agli studenti dell’Istituto. Un riconoscimento prestigioso per la scuola alberghiera valsassinese, che il 17 maggio ha ricevuto attenzione nazionale grazie al focus sul corso di Operatore agricolo, gestione allevamento e casaro, evidenziando l’eccellenza e la passione dei giovani formati nella didattica locale.

Il Cfpa Casargo protagonista al Tg5. Un riconoscimento davvero prestigioso quello ottenuto dalla Scuola alberghiera valsassinese, al centro sabato 17 maggio di un ampio servizio proposto dal telegiornale di Mediaset, dedicato al corso di Operatore agricolo in gestione allevamento e casaro.

Il CFPA Casargo, scuola alberghiera della Valsassina, è protagonista al Tg5 con un ampio servizio dedicato agli studenti e al corso di Operatore agricolo, gestione allevamento e casaro.

Il casaro al giorno d'oggi si distingue per tradizione e innovazione: dagli studenti di Casargo alle sfide dei caseifici, con eventi come "Le Erbe del Casaro" che celebrano i sapori dell'alta Val Brembana, e riconoscimenti come il bronzo assegnato al Caseificio Pascoli al CaseoArt. La passione per il formaggio e le erbe aromatiche unisce persone e territori in un viaggio tra gusto e cultura.

La troupe di Mediaset ha dedicato un ampio servizio alle attività del Cpfa, in particolare al corso di Operatore agricolo in gestione allevamento e casaro d'alpeggio.

Il futuro da casaro non piace

Il lavoro di casaro d'alpeggio non piace ai più giovani. E nemmeno quello di operatore di accoglienza e di marketing turistico. Al momento nessuno si è iscritto ai due nuovi corsi attivati al