Il cadavere di una donna trovato nel lago di Como

Il corpo di una donna di 61 anni è stato trovato questa mattina nelle acque del lago di Como, lungo via per Cernobbio. Sul posto sono intervenuti polizia, vigili del fuoco e personale del 118 per le verifiche. Le circostanze della morte sono ancora da accertare, mentre le autorità stanno conducendo approfondimenti per chiarire quanto accaduto.

Il corpo di una donna è stato rinvenuto questa mattina nelle acque del lago di Como lungo via per Cernobbio. Si tratterebbe di una 61enne, già identificata. Sul posto polizia, personale del 118 e dei vigili del fuoco. In corso gli accertamenti per verificare le circostanze della morte. Al momento non si esclude alcuna ipotesi, anche un gesto volontario. 🔗Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Il cadavere di una donna trovato nel lago di Como

