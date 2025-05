Il boss del Tottenham Postecoglou torna alle affermazioni di Hero o Clown prima della finale della stagione

Il boss del Tottenham, Ange Postecoglou, torna a commentare le recenti accuse di essere un eroe o un clown, nonostante la sua squadra sia impegnata nella finale di Europa League. Dopo una stagione intensa, il manager reagisce con rabbia alle polemiche, focalizzando l’attenzione sulla determinazione degli Spurs nel conquistare un risultato importante mercoledì.

2025-05-20 18:04:00 Il web non parla d’altro: Il manager del Tottenham Ange Postecoglou ha reagito con rabbia contro le affermazioni che sta brulicando tra essere un eroe o un pagliaccio per il club nella finale di Europa League che definisce la stagione mercoledì. Gli Spurs hanno subito una campagna nazionale da incubo, che li ha visti subire 21 sconfitte in Premier League, in cui non possono finire non superiore al 14 °. Ma il Tottenham si qualificherĂ per la Champions League se hanno battuto il Manchester United nella finale di Europa League a Bilbao. 🔗Leggi su Justcalcio.com

