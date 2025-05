Il 2 giugno c' è l' Holi color a Lanciano | ingresso gratuito al Parco delle Rose

Il 2 giugno 2025, il Parco delle Rose a Lanciano ospiterà l’Holi Color, la vivace festa dei colori organizzata da St-Art Eventi. Ingresso gratuito, musica, allegria e tanti colori animeranno questa giornata speciale, in collaborazione con il Comitato Feste di settembre e con il patrocinio del Comune di Lanciano. Un’occasione imperdibile per celebrare l’estate in allegria e spensieratezza!

Lunedì 2 giugno 2025, presso il Parco delle Rose a Lanciano, si svolgerà l’Holi Color, la festa dei colori organizzata dalla St-Art Eventi in collaborazione con il comitato Feste di settembre 2025 e con il patrocinio del Comune di Lanciano. Per il primo anno l’ingresso sarà totalmente libero. 🔗Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Il 2 giugno c'è l'Holi color a Lanciano: ingresso gratuito al Parco delle Rose

Altri articoli sullo stesso argomento

Prenotazioni estive, Cattolica sorride. Ma giugno rimane un’incognita

Le prenotazioni estive a Cattolica sembrano promettenti, ma giugno si presenta come un'incognita. La Regina del Mare, dopo i festeggiamenti primaverili e la Pasqua, si prepara a riaprire gli alberghi solo all'inizio del mese.

Concorso docenti secondaria PNRR2, maggio e giugno pieni di prove orali e pratiche. Le convocazioni [IN AGGIORNAMENTO]

Il concorso per i docenti della scuola secondaria PNRR2, bandito con DDG n. 3059/2024, sta finalmente entrando nel vivo.

Processo Santanché, eccezioni procedurali e nuove contestazioni: slitta al 10 giugno il procedimento per il falso in bilancio per Visibilia

Il procedimento per il falso in bilancio di Visibilia, che coinvolge la ministra Daniela Santanché e altre 15 persone, è stato rinviato al 10 giugno.