I Volti del Terrorismo | Al Suri l’Architetto della Jihad Globale

I volti del terrorismo al Suri: l’architetto della jihad globale. La distruzione dei Fratelli Musulmani siriani nel 1982, orchestrata da Afez al-Assad, favorì l’ascesa di un salafismo radicale, con Mustafa Setmariam Nasar come figura chiave. Questa strategia ha segnato un punto di svolta nel panorama jihadista, lasciando un’impronta duratura e inquietante nel terrorismo contemporaneo.

La decimazione dei Fratelli Musulmani siriani nel 1982 messa in atto dall’allora dittatore Afez al-Assad ebbe molte implicazioni a lungo termine, la più pericolosa delle quali fu l’emergere di una forma particolarmente estrema di salafismo siriano. Al centro di tutto c’èra Mustafa Setmariam Nasar, meglio conosciuto come Abu Musab al-Suri (il Siriano), ampiamente ritenuto il più prolifico ideologo e addestratore di al-Qaeda mai esistito. 🔗Leggi su Panorama.it © Panorama.it - I Volti del Terrorismo | Al Suri l’Architetto della Jihad Globale

