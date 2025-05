I giovani si prendono cura del territorio con Living Land

Anche l’estate 2025, Iang, in collaborazione con Living Land e i comuni della Valle San Martino, rinnova il suo impegno: un nuovo bando per giovani, pronti a prendersi cura del territorio. Un’occasione per ragazze e ragazzi nati in valle di impegnarsi attivamente, contribuendo alla tutela e alla valorizzazione del loro bene comune.

Anche per l'estate 2025, il progetto Iang - Insieme ai nostri giovani, in collaborazione con Living Land e i comuni del polo Valle San Martino, rilancia il suo impegno sul territorio con un nuovo bando rivolto ai giovani della Valle San Martino. Un'opportunità pensata per ragazze e ragazzi nati.

Corso giovani esploratori: al via la quinta edizione a cura di Geos Ostuni

Al via la quinta edizione del Corso Giovani Esploratori, a cura del Gruppo Escursionistico Speleologico Ostunese (GEOS).

Omet lancia la sua Academy: formazione e lavoro per i giovani del territorio

Omet, storica azienda lecchese e leader internazionale nel settore delle macchine per la stampa e il tissue converting, presenta la sua Academy.

“CuriAmo il nostro Rione 2025”: le Contrade di Siena si prendono cura dei territori

Segnala sienafree.it: Valorizzazione e cura dei territori ... e dai Gruppi Giovani-Novizi delle Contrade di Siena e in programma questo sabato, 3 maggio, dalle 10 alle 12. D’altronde i territori sono un elemento ...

Siena, “CuriAmo il nostro Rione 2025”: le Contrade si prendono cura dei territori

Scrive radiosienatv.it: dai Gruppi Piccoli e dai Gruppi Giovani-Novizi e in programma questo sabato, 3 maggio, dalle 10 alle 12. D’altronde i territori sono un elemento identificativo e fondante dell’essenza stessa delle ...