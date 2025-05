I Gagliardetti d’Italia | il Perugia

I gagliardetti d’Italia raccontano la storia dei simboli delle squadre italiane. In questo articolo, esploreremo l’evoluzione del gagliardetto del Perugia, un club umbro con radici che risalgono al 1890. Scopriremo come il simbolo del grifone rappresenti il passato e l’identità di un club così radicato nella tradizione sportiva italiana.

Un altro appuntamento con i “Gagliardetti d’Italia”: in questo articolo vengono descritti i cambiamenti di quello del Perugia. I gagliardetti di un club umbro: il Perugia. La storia del grifone inizia con l’antesignana Società Ginnastica Braccio Fortebraccio costituitasi nel 1890 il cui nominativo rievocava Braccio da Montone capo della Signoria cittadina nel XV secolo. Nel 1905, con l’attivazione della sezione calcistica in seno alla citata Società Ginnastica, ha inizio l’avventura calcistica perugina che nel corso degli anni vedrà i biancorossi protagonisti, tra l’altro, in tredici campionati di serie A, l’ultimo nella stagione 2003 – 2004. 🔗Leggi su Glieroidelcalcio.com © Glieroidelcalcio.com - I “Gagliardetti d’Italia”: il Perugia

