HUNGER GAMES | Elle Fanning si aggiunge ufficialmente al cast del nuovo film

Il nuovo film della saga di Hunger Games, diretto da Francis Lawrence, uscirà nei cinema a novembre del prossimo anno e sembra che Elle Fanning avrà un ruolo importante nell’adattamento. Fanning, candidata agli Emmy, si unisce al cast già ricco di star per interpretare un personaggio amato dai fan fin dal suo debutto: Effie Trinket, già interpretata magistralmente da Elizabeth Banks nei precedenti film di Hunger Games. Il nuovo film, intitolato The Hunger Games: Sunrise on the Reaping, adatterà l’omonimo bestseller di Suzanne Collins. 🔗Leggi su Nerdpool.it