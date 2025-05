Ho pensato di farla finita | l’annuncio del cantante a Le Iene VIDEO

Un frammento di vulnerabilità nel caos della vita moderna. Nel video "Ho pensato di farla finita" del cantante a Le Iene, si ode un grido di angustia e speranza, un invito a riflettere sulle battaglie invisibili che molti affrontano silenziosamente. Un richiamo a non lasciarsi sopraffare e a cercare sempre una via di uscita, anche quando tutto sembra perduto.

In un mondo che corre veloce, dove l'apparenza spesso sovrasta l'essenza, è facile sentirsi smarriti, come se la propria voce si perdesse nel frastuono quotidiano. Questa sensazione di invisibilità può insinuarsi lentamente, alimentata da aspettative non soddisfatte, da sogni infranti o semplicemente dalla routine che anestetizza le emozioni. È in questi momenti che il silenzio diventa assordante, e la mancanza di comprensione da parte degli altri acuisce il senso di isolamento. La mente può diventare un labirinto di pensieri negativi, dove ogni via d'uscita sembra sbarrata.

Luchè confessa: “Ho pensato di farla finita perché mi sentivo invisibile, non abbiate paura di chiedere aiuto”

Luchè, in un potente monologo a Le Iene, ha confessato di aver seriamente pensato di farla finita, sentendosi invisibile.

