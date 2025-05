Gyokeres Juve svolta nella corsa al bomber dello Sporting | quel club è pronto a sborsare 65 milioni di euro! Ultimissime

La Juventus accelera nella corsa a Viktor Gyokeres, il bomber dello Sporting Lisbona. Secondo le ultime indiscrezioni, il club portoghese sarebbe disposto a cedere l'attaccante a fine stagione per circa 65 milioni di euro, aprendo nuovi scenari di mercato e creando un'avvincente sfida per la conquista del talentuoso attaccante.

Gyokeres Juve, svolta nella corsa al bomber dello Sporting Lisbona: quel club è pronto a sborsare 65 milioni di euro in estate! Le ultimissime. Direttamente dalla Francia arrivano aggiornamenti molto importanti per quanto riguarda il possibile futuro di Viktor Gyokeres, attaccante che ha attirato su di sé gli occhi di tutte le big a suon di gol e giocate. Secondo quanto riportato da L’Equipe il Manchester United, uno dei club insieme al calciomercato Juve sulle tracce del giocatore, avrebbe intenzione di sborsare ben 65 milioni di euro per portare a segno il grande colpo in attacco. 🔗Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Gyokeres Juve, svolta nella corsa al bomber dello Sporting: quel club è pronto a sborsare 65 milioni di euro! Ultimissime

Argomenti simili trattati di recente

Gasperini Juve, cambia tutto? Possibile svolta per il tecnico: ecco la decisione sul futuro. Ultime

Gian Piero Gasperini verso una possibile svolta nel suo futuro legato alla Juventus? Ultime indiscrezioni rivelano importanti novità riguardo al tecnico dell’Atalanta.

Gutierrez Juve, si raffredda la pista! Anche Napoli e Milan sul laterale del Granada. Ecco chi è in vantaggio e come cambia la corsa

La pista che porta a Miguel Gutierrez sembra raffreddarsi: la Juventus non è più l'unica interessata al laterale del Granada, con Napoli e Milan pronti a inserirsi nella corsa.

Gutierrez Juve, l’affare si raffredda improvvisamente! Quel club rivale balza in pole: lo segue da un anno. Come cambiano le cose per la corsa al laterale del Granada

La trattativa per Gutierrez alla Juve subisce un'improvvisa frenata, con un club rivale che si fa avanti.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Gyokeres Juventus, i bianconeri sono ancora in corsa per lo svedese: lo Sporting lo farà partire per quella cifra! I dettagli

Segnala juventusnews24.com: Gyokeres Juventus, lo svedese andrà via dallo Sporting Lisbona per quella cifra: tutti i dettagli della separazione! Il futuro di Viktor Gyokeres sarà lontano dallo Sporting Lisbona. L’attaccante sved ...

Via libera Juve, Gyokeres al posto di Osimhen: “Accordo chiuso”

Si legge su calciomercato.it: Con Gyokeres in Inghilterra, la Juve avrebbe una rivale in meno nella corsa ad Osimhen. Certo, convincere il Napoli non sarà semplice, anche perché gli azzurri preferiscono da sempre una ...

Gyokeres al posto di Vlahovic: goduria Juventus

Riporta asromalive.it: Il calciomercato estivo è pronto a ribaltare clamorosamente gli assetti di diverse big del campionato, tra cui la Juve di Giuntoli ... L’Arsenal perde la corsa a Gyokeres: all-in su Vlahovic?