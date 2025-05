Gymnasium vince anche nel nuoto artistico | pioggia di medaglie al campionato interregionale

Numeri che testimoniano il grande successo di Gymnasium Banca 360 FVG, che si è distinta al campionato interregionale UISP di nuoto artistico a Bolzano. Domenica 11 maggio, più di 350 atlete si sono sfidate nella piscina di Maso della Pieve, regalando una pioggia di medaglie e confermando l'eccellenza della nostra società nel panorama regionale e interregionale.

Si è tenuto domenica 11 maggio il campionato interregionale UISP di nuoto artistico a Bolzano. Un appuntamento che ha visto la partecipazione anche della società di Gymnasium Banca 360 FVG. La piscina di Maso della Pieve ha ospitato più 350 atlete provenienti da tutto il Triveneto. Numeri che. 🔗Leggi su Pordenonetoday.it © Pordenonetoday.it - Gymnasium vince anche nel nuoto artistico: pioggia di medaglie al campionato interregionale

Argomenti simili trattati di recente

Arezzo festeggia un nuovo titolo toscano nel nuoto artistico: trionfo per Gaia Silvestri

Arezzo celebra un nuovo successo nel nuoto artistico grazie a Gaia Silvestri, giovane talento della Chimera Nuoto.

Nuoto artistico, la Futura si conferma prima società della Toscana

La Futura di Prato si afferma come la prima società toscana nel nuoto artistico, un risultato eccezionale emerso dai recenti campionati italiani di Ostia.

Nuoto artistico, le ragazze di Polisportiva Riccione scalano le classifiche al Campionato Regionale

Il nuoto artistico della Polisportiva Riccione continua a brillare, conquistando importanti posizioni al campionato regionale.

Ne parlano su altre fonti

Nuoto artistico, Coppa del Mondo: i convocati azzurri per le gare in Egitto a Soma Bay

Segnala sportface.it: Il direttore tecnico della Nazionale di nuoto artistico e consigliere federale, Patrizia Giallombardo, ha fatto il punto della situazione a meno di due mesi dal via degli Europei di Funchal. Lo scorso ...

Nuoto artistico, due atlete ????????

Si legge su msn.com: (ANSA) - AVEZZANO, 01 MAG - La Pinguino Nuoto Avezzano torna protagonista sul palcoscenico nazionale di una delle più importanti competizioni sportive per il nuoto artistico con la partecipazione ...

La Chimera Nuoto festeggia un titolo toscano nel nuoto artistico

Si legge su lanazione.it: Arezzo, 16 maggio 2025 – La Chimera Nuoto festeggia un titolo toscano nel nuoto artistico. Il merito è di Gaia Silvestri del 2014 che ha trionfato al campionato regionale Uisp di Firenze nella ...