Grave scontro fra due auto due feriti in ospedale | una donna in gravi condizioni

Un grave incidente tra due auto si è verificato ieri al confine tra Ferrara e Ravenna, lungo via Bassa a Longastrino. Due persone sono rimaste ferite, tra cui una donna in condizioni di grave gravità. L’incidente ha scatenato l’intervento dei soccorsi: le autorità indagano sulle cause dell’impatto violento tra i due veicoli.

Un grave incidente stradale si è verificato ieri al confine tra le province di Ferrara e Ravenna. Due auto si sono infatti violentemente scontrate nella zona di via Bassa a Longastrino. Secondo quanto riporta FerraraToday, su un veicolo erano presenti quattro uomini di origine nordafricana. 🔗Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Grave scontro fra due auto, due feriti in ospedale: una donna in gravi condizioni

Leggi anche questi approfondimenti

Violento scontro tra un'auto e una moto: due feriti, uno è grave

Un violento incidente ha avuto luogo lungo la statale Gardesana Occidentale a Limone sul Garda, con un auto e una moto coinvolti in uno scontro frontale.

Scontro tra due auto sulla Casilina: un ferito grave trasportato in elicottero (foto)

Un pomeriggio drammatico lungo la Casilina, tra Arce e Ceprano, dove due auto si sono scontrate violentemente in un incrocio.

Grave incidente stradale a Foggia, scontro tra due auto in Tangenziale: un morto e un ferito grave

Un tragico incidente stradale ha segnato la mattinata di oggi a Foggia, lungo la tangenziale. Due auto si sono scontrate all'altezza del km 16,100, causando la morte di una persona e ferite gravi per un'altra.

Se ne parla anche su altri siti

Arce, scontro tra due auto sulla Casilina: donna trasportata in elicottero al Gemelli. E' grave

Segnala msn.com: Un grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi, martedì 20 maggio 2025, intorno alle 16, lungo la Strada Regionale 6 ...

Cassinetta di Lugagnano, scontro frontale fra due auto: grave donna di 38 anni

Da msn.com: L’incidente questa mattina 19 maggio in via Dante Alighieri. Illeso il conducente di 60 anni. Nel Lecchese ad Annone schianto fatale per un centauro ...

Scontro frontale fra due auto. Quattro persone rimaste ferite. Gravi un giovane e una donna

Come scrive msn.com: Lo schianto in piena notte a Pratissolo di Scandiano, coinvolte una Mercedes e una Ford. Ad avere la peggio un 26enne e una 54enne: entrambi sono ricoverati in prognosi riservata.