Stamattina, mercoledì 21 maggio, un grave incidente si è verificato ad Arcore, in Brianza, vicino all'azienda Rovagnati. Una donna di 72 anni, in sella alla bicicletta, è stata travolta da un camion in viale Monte Rosa. L’incidente ha suscitato grande preoccupazione e le autorità sono intervenute prontamente sul luogo.

Un grave schianto si è verificato questa mattina, mercoledì 21 maggio, intorno alle 10:30 in viale Monte Rosa ad Arcore, nei pressi dell'azienda Rovagnati, a poca distanza dal confine tra le province di Lecco e Monza Brianza. Una donna di 72 anni in bicicletta è stata investita da un camion. 🔗Leggi su Leccotoday.it © Leccotoday.it - Grave schianto in Brianza: ciclista 72enne travolta da un camion

Questa mattina, mercoledì 21 maggio, si è verificato un grave incidente a Arcore, in Brianza. Un camion ha travolto una ciclista di 72 anni in viale Monte Rosa, vicino all'azienda Rovagnati.

A Arcore una donna di 72 anni in bicicletta è stata gravemente investita da un camion sulla provinciale, riportando ferite serie e venendo trasferita in elicottero al Policlinico Niguarda di Milano. L'incidente, avvenuto in viale Monte Rosa, ha suscitato grande preoccupazione nella comunità. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

