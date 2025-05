Gran Premio a Silverstone | Marquez in testa debutto di Acosta e trattative per Jorge Martin

Il Gran Premio di Silverstone si prospetta emozionante, con Marquez in testa e il debutto di Acosta. Trattative per Jorge Martin e una gara ricca di suspense. La diretta, su Sky Sport, Now e TV8, offrirĂ prove, qualifiche, Sprint Race e tutte le gare, rendendo questo settimo appuntamento della stagione MotoGP un evento imperdibile per gli appassionati.

La trasmissione in diretta del settimo appuntamento della stagione MotoGP promette emozioni forti. Seguiranno le prove, le qualifiche, la Sprint Race e le gare, con la copertura completa su Sky Sport MotoGP e in streaming su Now, e in chiaro su TV8 a partire da sabato. L'evento, che vede al vertice Marc Marquez arrivare a .

Approfondimenti da altre fonti

Le gare piĂą emozionanti della MotoGP™ si sono svolte a Silverstone, famosa per le sue sfide e spettacoli. Il Gran Premio di Silverstone 2025 sarĂ trasmesso in diretta su Sky, Now e TV8, consentendo agli appassionati di seguire l’evento. Orari e dettagli della gara saranno disponibili per tutti gli spettatori, garantendo un’esperienza coinvolgente e adrenalinica per gli appassionati di MotoGP™. 🔗Approfondimenti da altre fonti

MotoGP: a Silverstone Marc Marquez in cerca di conferme

Come scrive ansa.it: Anche suo fratello Alex, benché staccato di 22 punti, può essere fin qui più che soddisfatto del proprio 2025. Ha invece urgente bisogno di ritrovare vittorie e fiducia Francesco Bagnaia, dopo aver ...

Marc Marquez punta a conferme a Silverstone dopo i successi in Francia

Come scrive informazione.it: "Scendo in pista alla ricerca di conferme. In Francia ho centrato due importantissimi piazzamenti per la classifica e ho continuato a fare prove sulla moto… Leggi ...

MotoGP, Gran Premio di Silverstone: gli orari in tv su Sky, Now e TV8

Secondo gpone.com: MotoGP: Il motomondiale fa tappa in Gran Bretagna con qualche cambiamento nella programmazione. La Sprint MotoGP sabato alle 17, domenica il GP alle 14 ma la Moto3 sarà l'ultima gara alle 15.30. Tutto ...