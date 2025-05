Gli ho detto che avrei voluto essere al suo posto non l’ho proprio visto Dove posso guidare le mie auto sportive? | Elisabetta Franchi investe un ciclista e scoppia la polemica

Recentemente, Elisabetta Franchi è finita al centro di polemiche dopo aver investito un ciclista vicino all’autodromo di Imola. L’incidente ha suscitato un acceso dibattito sui social, alimentando critiche e commenti negativi. Un episodio che ha evidenziato quanto siano sensibili le dinamiche di incidenti stradali e le conseguenze delle narrazioni online.

Un incidente stradale, un ciclista investito e una narrazione social che ha scatenato un’ondata di critiche e polemiche. Protagonista, ancora una volta, la stilista bolognese Elisabetta Franchi, titolare del marchio Betty Blue, ha investito un ciclista nei pressi dell’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola. È stata lei stessa a raccontare l’accaduto su Instagram, con una serie di storie pubblicate tra domenica e lunedì che molti utenti hanno giudicato inopportune e poco sensibili. La prima immagine pubblicata mostrava l’ambulanza intervenuta sul posto, accompagnata dalla didascalia: “Tutto bene è ciò che finisce bene, mi dispiace molto. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Gli ho detto che avrei voluto essere al suo posto, non l’ho proprio visto. Dove posso guidare le mie auto sportive?”: Elisabetta Franchi investe un ciclista e scoppia la polemica

