Gli eye patch logati sono i nuovi beauty must-have

Gli eye patch logati sono diventati il nuovo trend nel mondo della bellezza, conquistando tutti con il loro effetto illuminante e rassodante. Queste mezzelune imbevute di sostanze benefici offrono idratazione e freschezza immediata, aggiungendo un tocco di stile al rituale di bellezza quotidiano. Un modello in particolare sta spopolando, diventando un vero e proprio must-have per un look sempre più luminoso e impeccabile.

C’è un prodotto beauty che negli ultimi anni ha registrato un’ascesa inarrestabile: gli eye patch, le mezzelune imbevute di sostanze idratanti, lenitive e rassodanti da utilizzare per illuminare e distendere lo sguardo. E negli ultimi tempi un modelli in particolare si è diffuso a macchia d’olio, gli eye patch con il logo, diventanti uno status symbol di bellezza. L’ascesa degli eye patch con logo. Il merito della crescita degli eye patch con il logo è legato principalmente agli influencer digitali, che hanno deciso di sfoggiarli come accessorio in luoghi pubblici: li indossano sui treni, in aereo e in auto, ma anche nei club e alle feste, proprio come se fossero un paio di occhiali o una borsetta firmati, appunto. 🔗Leggi su Amica.it