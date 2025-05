Gli aiuti per la Striscia di Gaza non sono ancora arrivati ai civili

Nonostante l'apertura dei confini dopo 11 settimane di blocco, gli aiuti umanitari per Gaza non sono ancora stati distribuiti ai civili. Le Nazioni Unite segnalano che nessun aiuto è arrivato alla popolazione, mentre Israele annuncia una ripresa limitata delle consegne. La situazione resta critica, lasciando i civili in condizioni estremamente precarie.

Le Nazioni Unite hanno riferito che nessun aiuto è stato ancora distribuito nella Striscia di Gaza, nonostante i camion abbiano iniziato ad attraversare il confine dopo un blocco di undici settimane. Israele ha annunciato la ripresa limitata delle consegne umanitarie e funzionari israeliani hanno dichiarato che martedì 20 maggio sono entrati a Gaza 93 camion carichi di aiuti, tra cui farina, alimenti per l’infanzia, attrezzature mediche e farmaci. Tuttavia, l’Onu ha dichiarato che, nonostante i camion abbiano raggiunto il lato palestinese del valico di Kerem Shalom, finora non è stato distribuito alcun aiuto. 🔗Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Gli aiuti per la Striscia di Gaza non sono ancora arrivati ai civili

Altre letture consigliate

Israele, Netanyahu approva la ripresa immediata degli aiuti umanitari nella Striscia di Gaza

Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha deciso di riaprire immediatamente gli aiuti umanitari nella Striscia di Gaza, su raccomandazione delle Forze di Difesa Israeliane.

Netanyahu annuncia la ripresa immediata degli aiuti nella Striscia di GazaÂ

Il primo ministro israeliano Netanyahu annuncia la ripresa immediata degli aiuti nella Striscia di Gaza, in seguito a un accordo che prevede la cessazione dei combattimenti, il rilascio di tutti gli ostaggi, l'espulsione di terroristi di Hamas e il disarmo della regione.

Netanyahu sblocca l’accesso degli aiuti umanitari nella Striscia di Gaza

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha annunciato il ripristino immediato degli aiuti umanitari nella Striscia di Gaza, favorendo l'accesso alle precisely zone colpite.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Il piano degli Stati Uniti per aiuti a Gaza non risolve la crisi: tra carestia, finti aiuti e blocco israeliano di quasi tre mesi, la popolazione civile rischia di soffrire gravemente. L’Europa ha rivisto la sua posizione su Israele, mentre l’ONU annuncia l’ingresso dei primi camion di aiuti. Tuttavia, ancora non arrivano sufficienti risorse per le necessità dei civili, lasciando la popolazione in grave pericolo. 🔗Ne parlano su altre fonti

Netanyahu: "Controlleremo tutta Gaza". Ferma la distribuzione di aiuti nella Striscia | I delegati Ue a Jenin, l'Idf spara in aria

Si legge su msn.com: Il premier israeliano: «Siamo disposti a tregua temporanea per gli ostaggi». Spari dell'esercito durante una missione diplomatica a Jenin. C'era anche un viceconsole italiano ...

Gaza, nuovi raid Israele, Onu: entrati aiuti ma non hanno ancora raggiunto i palestinesi

Segnala msn.com: Le Nazioni Unite hanno descritto il nuovo processo di sicurezza israeliano per fare entrare e distribuire gli aiuti nella Striscia come "lungo, complesso e pericoloso". L'Ue, il Regno Unito e altri Pa ...

Msf, 'aiuti a Gaza sono ridicolmente inadeguati'

Segnala msn.com: La quantità di aiuti che Israele ha iniziato a consentire nella Striscia di Gaza devastata dalla guerra non è minimamente sufficiente ed è "una cortina fumogena per fingere che l'assedio sia finito": ...