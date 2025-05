Giornata del Naso Rosso al Parco Dragoni torna la festa per grandi e piccini

Domenica 25 maggio, al Parco di via Dragoni a Forlì, torna la Giornata del Naso Rosso, dedicata a grandi e piccini. Con spettacoli, truccabimbi, giochi, bolle di sapone e balli, questa festività, attiva dal 2005, sensibilizza sull'importanza della solidarietà e dell’inclusione attraverso momenti di divertimento e cuore. Un appuntamento imperdibile per tutta la famiglia!

Domenica 25 maggio al Parco di via Dragoni di Forlì dalle 10 alle 18 si tiene la Giornata del Naso Rosso, che anche quest'anno ritorna con spettacoli, truccabimbi, giochi, pesca, bolle di sapone e balli. La Giornata del Naso Rosso nasce nel 2005 come giornata nazionale di sensibilizzazione alla. 🔗Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Giornata del Naso Rosso, al Parco Dragoni torna la festa per grandi e piccini

