Giornata Avventura nei boschi di Serpiolle | famiglie e bimbi nel cuore del Progetto Vab

Sabato 21 maggio, i boschi di Serpiolle si animano con una giornata all'insegna dell'avventura per famiglie e bambini. Nel cuore del progetto VAB Firenze, il Circolo SMS si trasformerà in un villaggio ricco di attività , promuovendo la collaborazione tra il Lions Club Firenze Pitti e la VAB Toscana. Un’occasione speciale per esplorare, divertirsi e scoprire la natura insieme!

Firenze, 21 maggio 2025 – Sabato mattina, a partire dalle 10, il Circolo SMS di Serpiolle si trasformerĂ in un vero e proprio villaggio dell’avventura: il Lions Club Firenze Pitti, guidato dal presidente Fabio Panella, insieme alla VAB Toscana Vigilanza Antincendi Boschivi – Sezione di Arcetri Firenze – e alla Fondazione Matteo Ciappi, darĂ vita alla “Giornata Avventura”, un evento all’aperto pensato per tutti, con un occhio di riguardo a famiglie e bambini, per sostenere il «Progetto VAB». Fin dalle 10 del mattino i partecipanti potranno cimentarsi in un orienteering nel fitto bosco, seguire lezioni divulgative su come proteggere il patrimonio naturalistico toscano e provare l’emozione di uno spegnimento simulato di incendio. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Giornata Avventura” nei boschi di Serpiolle: famiglie e bimbi nel cuore del “Progetto Vab”

