Giallo a Prato | Maria Denisa scomparsa nel nulla Se mi trovano mi ammazzano

Le parole inquietanti prima della sparizione. "Se mi trovano, mi ammazzano". Sarebbero queste le ultime parole pronunciate da Maria Denisa Adas, 30enne romena residente a Roma, scomparsa misteriosamente a Prato il 15 maggio. La frase è stata sentita casualmente da un testimone durante una telefonata della donna, e ora rappresenta un elemento chiave nelle indagini. La Procura di Prato ha aperto un fascicolo per sequestro di persona, non escludendo alcuna pista. Le prossime ore saranno decisive per far luce sul destino della giovane.