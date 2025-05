Già in carcere per furto ora è accusato di aver svaligiato altri 12 ristoranti

Un ladro seriale già in cella dal maggio scorso, accusato di aver svaligiato 12 ristoranti, tra cui l'Oste Sobrio di Brescia, viene ora affrontato con nuove accuse. Colto in flagrante durante un tentativo di furto, il suo operato si estende ben oltre, segnando un preoccupante incremento delle attività criminali.

Ladro seriale a dir poco, era già in carcere dal 12 maggio scorso in quanto colto in flagranza di reato dagli agenti della Polizia di Stato mentre cercava di svaligiare il ristorante L'Oste Sobrio di Brescia: ora gli inquirenti gli contestano un totale di ben 12 furti, tentati o riusciti, a danno. 🔗Leggi su Bresciatoday.it © Bresciatoday.it - Già in carcere per furto, ora è accusato di aver svaligiato altri 12 ristoranti

