Germania | arrestati 5 giovani e minorenni presunti terroristi estrema destra

In Germania, un’operazione delle autorità ha portato all’arresto di cinque giovani e minorenni sospettati di appartenere o sostenere il subgroup di estrema destra ‘Ultima ondata’. L’intervento, condotto dalla Procura federale e dalla polizia criminale, evidenzia le crescenti preoccupazioni per l’attività di gruppi estremisti tra i giovani.

Francoforte (Germania), 21 mag. (LaPresse) – In un’operazione su larga scala in Germania la Procura federale e l’Ufficio federale di polizia criminale hanno arrestato 5 minorenni e giovani. Gli inquirenti li accusano di essere membri o sostenitori del gruppo estremista di destra ‘Ultima ondata di difesa’, considerata un’organizzazione terroristica. Gli agenti di polizia, riporta Der Spiegel, hanno arrestato sospettati di età compresa tra 15 e 18 anni nel Brandeburgo, nel Meclemburgo-Pomerania Anteriore e nell’Assia. 🔗Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Germania: arrestati 5 giovani e minorenni presunti terroristi estrema destra

