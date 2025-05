George Wendt Norm in Cin Cin morto a 76 anni | il ricordo delle co-star della serie

L’attore George Wendt, celebre per il ruolo di Norm in Cin Cin, è deceduto a Los Angeles all’età di 76 anni. La sua scomparsa, avvenuta in mattinata, lascia un vuoto nel mondo delle serie TV e nel cuore dei fan. Le sue collega della serie ricorderanno con affetto il suo talento e il suo contributo indimenticabile alla comicità degli anni '80.

L'attore americano, conosciuto principalmente per il ruolo nella serie tv anni '80, è scomparso a Los Angeles all'età di 76 anni. George Wendt, candidato consecutivamente a sei Emmy Award per la sua performance nel ruolo di Norm Peterson nella celebre serie comedy Cin Cin, è scomparso nella mattinata di martedì. Aveva 76 anni. A confermare la sua scomparsa è stata l'addetta stampa Melissa Nathan. Wendt era conosciuto in tutto il mondo soprattutto per il ruolo di Norm, interpretato in 273 episodi. 🔗Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - George Wendt, Norm in Cin Cin, morto a 76 anni: il ricordo delle co-star della serie

