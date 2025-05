Genova | “Vieni ho sparato alla mamma” Al processo video in cui l’ex capitano Bregante uccide la moglie

A Genova si svolge il processo dell'ex capitano Gian Paolo Bregante, accusato di aver ucciso la moglie Cristina Marini nel drammatico femminicidio ripreso in un video. Durante l'udienza, sono state mostrate le immagini del tragico evento. L'uomo ha dichiarato di aver agito in un raptus, mentre si apre un'indagine sulla sua condizione mentale. Continua a leggere per gli sviluppi.

Ex comandante di navi uccise la moglie: in aula il video, lo sparo e la telefonata al figlio, "Vieni ho sparato alla mamma"

Ex comandante di navi, Gian Paolo Bregante, di 73 anni, è stato processato per l’omicidio aggravato della moglie Cristina Marini, avvenuto a Sestri Levante lo scorso settembre.

