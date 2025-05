Gaza nuovi attacchi Israele | le esplosioni nella notte

Nella notte, Gaza è stata teatro di nuove esplosioni causate dagli attacchi israeliani, mentre la tensione tra le due parti si intensifica. Nonostante le pressioni internazionali, Israele prosegue la sua offensiva militare, alimentando un conflitto che continua a provocare devastazioni e sofferenze nella regione.

A Gaza i nuovi attacchi di Israele hanno causato diverse esplosioni nella notte. Martedì sono state visibili diverse esplosioni nei cieli notturni di Gaza, mentre Israele porta avanti la sua nuova offensiva militare nonostante la crescente pressione internazionale. In precedenza, funzionari sanitari avevano affermato che gli attacchi aerei avevano ucciso almeno 85 palestinesi. Funzionari israeliani hanno affermato di aver consentito l’ingresso nella Striscia a decine di altri camion che trasportavano aiuti. 🔗Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Gaza, nuovi attacchi Israele: le esplosioni nella notte

Medioriente: media, oltre 100 morti oggi in attacchi Israele a Gaza

Oggi il conflitto in Medio Oriente ha registrato un tragico incremento di violenza, con oltre 100 palestinesi uccisi in attacchi israeliani nella Striscia di Gaza.

Nuovi raid di Israele a Gaza: almeno 29 morti nella Striscia. Netanyahu annuncia un'altra offensiva "nei prossimi giorni"

Nuovi raid aerei israeliani su Gaza hanno provocato la morte di almeno 29 persone nelle ultime ore. Il primo ministro Netanyahu ha annunciato un'ulteriore offensiva nei prossimi giorni, mentre il bilancio delle vittime, comunicato dalla Protezione civile locale, rimane non confermato dalle forze armate israeliane.

Oltre 56 vittime in attacchi di Israele nella Striscia di Gaza

Negli ultimi attacchi israeliani nella Striscia di Gaza, il numero delle vittime ha superato le 56 unità, secondo quanto riportato da al Jazeera.

Gaza, nuovi raid Israele, Onu: entrati aiuti ma non hanno ancora raggiunto i palestinesi

Da msn.com: Le Nazioni Unite hanno descritto il nuovo processo di sicurezza israeliano per fare entrare e distribuire gli aiuti nella Striscia come "lungo, complesso e pericoloso". L'Ue, il Regno Unito e altri Pa ...

Israele, allarme 007 Usa: "Attacco imminente a centrali nucleari iraniane". Nuovi raid Idf a Gaza, 19 morti

Scrive msn.com: Netanyahu non avrebbe condiviso la scelta dell’amministrazione Trump di negoziare con il regime iraniano. L’attacco potrebbe innescare un più ampio conflitto regionale in Medio Oriente ...

Guerra Israele, Hamas: «Raid aerei su Gaza: 19 morti, anche bambini». Gli 007 Usa: Israele si prepara ad attaccare centrali iraniane

Da ilmattino.it: La Protezione Civile di Gaza, gestita da Hamas, ha reso noto che 19 persone sono state uccise nel corso di alcuni raid israeliani lanciati durante la notte. «Le nostre squadre hanno ...