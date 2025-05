Gaza almeno 20 morti in raid israeliani sulle case nella notte Accordo Emirati-Tel Aviv per l’invio di aiuti umanitari urgenti

Nella notte, almeno 20 vittime sono state registrate negli attacchi israeliani su case a Gaza, con ripetuti raid su Khan Younis. Intanto, l’accordo tra Emirati e Israele prevede l'invio di aiuti umanitari urgenti nella regione, segnando un passo importante in un contesto di grave crisi e tensione.

Sono almeno 20 morti le persone uccise da attacchi israeliani sulla Striscia di Gaza da mezzanotte. La città di Khan Younis, riferisce Al-Jazeera, è stata colpita da oltre 20 raid su case nei quartieri delle zone est e sud. Prima dell’attacco di Maen erano stati registrati almeno altri 4 morti a Khan Younis, mentre altre 4 persone erano state uccise nella vicina cittadina di Abasan al-Kabira. Gli Emirati Arabi Uniti hanno raggiunto un accordo con Israele per consentire l’invio di “ aiuti umanitari urgenti ” alla Striscia di Gaza assediata, secondo una dichiarazione diffusa dai media statali emiratini. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Gaza, almeno 20 morti in raid israeliani sulle case nella notte. Accordo Emirati-Tel Aviv per l’invio di aiuti umanitari urgenti

Medioriente: media, almeno 20 morti in raid Israele su Gaza da mezzanotte

Da mezzanotte, i raid israeliani su Gaza hanno causato almeno 20 vittime, secondo Al-Jazeera. La crescente tensione nel Medio Oriente si acuisce, portando preoccupazioni internazionali per un’escalation del conflitto e un aumento delle vittime civili in una delle zone più travagliate della regione.

Almeno 29 morti negli attacchi israeliani nella Striscia di Gaza

Almeno 29 persone hanno perso la vita negli attacchi israeliani nella Striscia di Gaza, secondo quanto riportato dalla difesa civile palestinese il 14 maggio.

Nuovi raid su Gaza: almeno 56 morti. L’allarme dentro l’Idf: «Palestinesi condannati alla fame se non ripartono gli aiuti»

Nuovi raid a Gaza hanno causato almeno 56 morti, intensificando l'allerta all'interno dell'IDF. I Palestinesi affrontano una crisi alimentare grave, con aiuti bloccati.

